Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов

Российский бренд люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал мужские часы с циферблатом в виде кремлевских курантов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Теперь наши клиенты всегда могут носить частичку Кремля с собой. А для [президента России] Владимира Владимировича Путина бессрочно зарезервирован экземпляр под номером один», — рассказали в компании.

Новинка оснащена первым российским турбийоном и, по информации бренда, создана, чтобы подчеркнуть развитие и превосходство отечественных технологий.

Стрелки и римские цифры новых часов повторяют дизайн циферблата курантов на Спасской башне. Диаметр покрытого золотом корпуса составляет 42 миллиметра. Тыльная сторона часов выполнена из стекла, чтобы можно было увидеть работу механизма. Заводная головка украшена гравировкой с изображением двуглавого орла, а ремешок изготовлен из натуральной кожи черного цвета.

Цена часов — 219 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года Caviar представил коллекцию смарт-часов Apple Watch 4 Series, посвященную икре. В линейку вошли три варианта дизайна. Первые часы украшены рубинами, символизирующими красную икру, вторые — черными бриллиантами, а третьи — белыми.

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