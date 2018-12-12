В России в iPhone встроили Apple Watch

Российский производитель люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил серию новых корпусов iPhone XS. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 декабря.

Коллекция получила название Swiss Dreams. В заднюю панель одного из смартфонов, посвященного современным технологиям, встроили смарт-часы Apple Watch Series 4.

Часы на золотистом браслете миланского плетения разместили на насыщенно-синем изображении земного шара с золотыми очертаниями континентов. В основе дизайна модели — индивидуальный заказ одного из клиентов бренда.

Стоимость украшенного часами смартфона из коллекции Swiss Dreams составляет 1,4 миллиона рублей.

В ноябре Caviar представил новогоднюю коллекцию смарт-часов Apple Watch 4 Series. В линейку, посвященную икре, вошли три варианта дизайна. Первые часы украшены рубинами, символизирующими красную икру, вторые — черными бриллиантами, а третьи — белыми.

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