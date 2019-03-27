Для россиян создали кнопочный телефон в честь царя-убийцы

Российский бренд люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил коллекцию кнопочных Tsar-телефонов под названием «Основатели». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 марта.

Новую серию посвятили правителям, основателям династий и государств. В их числе — убивший сына русский царь Иван Грозный. Шестиугольный корпус телефона изготовлен из красной кожи аллигатора и черного оникса. Tsar-телефон также украсили гербом России и золотым орнаментом.

Кроме того, Caviar подготовил специальный телефон для клиентов из ОАЭ, созданный в честь шейха Заида Ибн Суллтана Аль Нахайяна. Корпус модели «Золотой Шейх» полностью отлит из золота. Устройство весом в 300 граммов продается по цене 2,4 миллиона рублей. Всего изготовили семь экземпляров такой модели — по числу объединенных эмиратов.

Фото: Caviar 1 /3

В коллекцию также вошли телефоны, посвященные королю Карлу Великому, китайскому императору Цинь Ши Хуанди, полумифическим вьетнамским королям Хунгам и другим правителям. Стоимость телефонов составляет от 239 тысяч рублей.

В январе Caviar представил кнопочный «Tsar-телефон», посвященный викингам: родоначальнику княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси и датскому воину Рагнару Лодброку. Корпус модели также представляет собой вытянутый шестиугольник, по форме напоминающий очертания меча.

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