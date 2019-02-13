Россияне создали «Царские» AirPods для патриотов

Бренд-производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar разработал оригинальные покрытия для наушников Apple AirPods. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 февраля.

«Царские» наушники и их футляры представлены в четырех вариантах дизайна: ярко-красные или черные с короной-логотипом и золотой надписью Caviar, а также в карбоновом покрытии с золотым гербом России.

Фото: Caviar 1 /3

«Мы сами — большие поклонники этой маленькой, но такой незаменимой вещицы, однако не можем не признать, что вариант дизайна, который предлагает Apple, подойдет не каждому. Нашим клиентам хотелось бы видеть более оригинальное, необычное и харизматичное решение», — объяснили представители Caviar.

Цены «царских» AirPods начинаются от 29 тысяч рублей.

Ранее в феврале Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира. Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле. Передняя панель также обрамлена золотым витиеватым узором.

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