В России создали православный телефон

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 февраля.

Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле. Передняя панель также обрамлена золотым витиеватым узором.

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Кроме того, в серии представлена и «деловая» версия «Tsar-телефона», где золотая панель с крестом заменена черной кожей.

Стоимость телефона Caviar «Владимир Золотой» составляет 279 тысяч рублей.

Ранее в январе Caviar представил кнопочный «Tsar-телефон», посвященный родоначальнику княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси, а также датскому воину Рагнару Лодброку.

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