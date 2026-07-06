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09:21, 6 июля 2026Мир

Раскрыты приемы европейских лидеров в переписке с Трампом

WSJ: Европейские лидеры начали копировать стиль общения Трампа в переписке с ним
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Европейские лидеры начали адаптировать стиль общения в переписке с президентом США Дональдом Трампом, копируя его манеру речи и формат подачи сообщений. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«В переписке с Трампом [генсек НАТО Марк] Рютте копировал синтаксис президента и его склонность к гиперболам, делая свои сообщения поздравительными и состоящими из коротких, рубленых фраз. Он настолько глубоко вжился в роль, что некоторые главы правительств, работавшие с ним, начали описывать его как актера, который ни разу не выходил из образа», — сказано в сообщении.

Другие лидеры последовали примеру Рютте. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере начали сознательно редактировать свои сообщения перед отправкой Трампу, обсуждая, какие слова следует писать заглавными буквами.

При этом иногда норвежский лидер предпочитал, чтобы сообщение отправлял его финский коллега. Скандинавские лидеры опасались, что само упоминание Норвегии, страны, связанной с Нобелевской премией мира, может вызвать болезненные ассоциации у Трампа.

Ранее стало известно, что на январском экстренном саммите глав государств и правительств стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии у ЕС «пути назад» в отношениях с Трампом.

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