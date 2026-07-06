17 акушерок из одной больницы одновременно забеременели

В США 17 сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели

В США 17 акушерок из одного родильного отделения одновременно забеременели. Об этом сообщает The Mirror.

Случай произошел в больнице Miami Valley в штате Огайо. При этом коллектив больницы побил собственный рекорд 2019 года, когда таких сотрудниц было 11. На снимке, ставшем вирусным, будущие мамы в одинаковой форме демонстрируют округлившиеся животы. Сроки беременности у них варьируются от 12 до 35 недель.

Акушерки, многие из которых ждут первого ребенка, признаются, что это совпадение объединило их и вызвало особенную радость. Они планируют принимать роды друг у друга.

В больнице отметили, что кадровых проблем не ожидается: в отделении трудятся около 200 медсестер, а также есть резервный штат и сотрудники на неполной ставке. Сами акушерки называют происходящее удивительным совпадением.

Ранее сообщалось, что в США 14 медсестер одной больницы в Висконсине одновременно оказались беременны. Работницы родильного отделения HSHS St. Vincent Hospital забеременели примерно в одно время.