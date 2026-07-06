Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:27, 6 июля 2026Из жизни

17 акушерок из одной больницы одновременно забеременели

В США 17 сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

В США 17 акушерок из одного родильного отделения одновременно забеременели. Об этом сообщает The Mirror.

Случай произошел в больнице Miami Valley в штате Огайо. При этом коллектив больницы побил собственный рекорд 2019 года, когда таких сотрудниц было 11. На снимке, ставшем вирусным, будущие мамы в одинаковой форме демонстрируют округлившиеся животы. Сроки беременности у них варьируются от 12 до 35 недель.

Акушерки, многие из которых ждут первого ребенка, признаются, что это совпадение объединило их и вызвало особенную радость. Они планируют принимать роды друг у друга.

Материалы по теме:
«Родишь — будешь халат мне от крови отстирывать» Молодые матери о хамстве и унижениях в родильных домах
«Родишь — будешь халат мне от крови отстирывать»Молодые матери о хамстве и унижениях в родильных домах
8 декабря 2016
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем» Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
7 мая 2020

В больнице отметили, что кадровых проблем не ожидается: в отделении трудятся около 200 медсестер, а также есть резервный штат и сотрудники на неполной ставке. Сами акушерки называют происходящее удивительным совпадением.

Ранее сообщалось, что в США 14 медсестер одной больницы в Висконсине одновременно оказались беременны. Работницы родильного отделения HSHS St. Vincent Hospital забеременели примерно в одно время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на Крым

    Россия ударила по производящим дроны для ВСУ предприятиям в Киеве

    Страна НАТО рекордно нарастила поставки лакомства в Россию

    В России импортозаместили могучие двигатели для Aurus

    Визажист заключил в рабство в отеле Индии двух актрис и принудил их к проституции

    Врачи предупредили об указывающих на серьезные болезни изменениях стоп

    17 акушерок из одной больницы одновременно забеременели

    Раскрыты приемы европейских лидеров в переписке с Трампом

    Под Киевом объявили эвакуацию после российского удара по заводу

    Собянин раскрыл количество сбитых на подлете к Москве дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok