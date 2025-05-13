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09:04, 13 мая 2025Из жизни

14 медсестер одной больницы забеременели в одно и то же время

В США 14 медсестер родильного отделения забеременели в одно время
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В США 14 медсестер одной больницы в Висконсине одновременно оказались беременны. Об этом пишет People.

Работницы родильного отделения HSHS St. Vincent Hospital забеременели примерно в одно время. Положение медсестер уже замечают пациентки. Директор центра отметил, что некоторые медсестры станут матерями впервые, но благодаря работе уже имеют достаточные знания о детях.

«Я так рада за каждую из наших медсестер», — призналась директриса центра здоровья женщин и новорожденных Эми Бардон. Она отметила, что беременные сотрудницы получают положенное им пособие и проходят осмотр в родной больнице.

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«Когда наши будущие медсестры будут готовы приветствовать своих малышей, о них будут заботиться их друзья и коллеги здесь, в HSHS St. Vincent Hospital, — заявила Бардон. — Они видят в этом утешение».

Ранее сообщалось, что порномодель Джейд и ее мать Дэни одновременно забеременели от блогера Ника Ярди. Обе женщины узнали о беременности почти одновременно.

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