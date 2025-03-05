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09:04, 5 марта 2025Из жизни

Порномодель и ее мать забеременели одновременно от одного мужчины

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: NickYardy / YouTube

Порномодель Джейд и ее мать Дэни одновременно забеременели от блогера Ника Ярди. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Порномодель ждет дочь, которую назовет Николь, а ее мать беременна мальчиком, который получит имя Ник-младший. У детей будут непростые родственные отношения: Николь будет приходиться Нику-младшему одновременно единокровной сестрой и племянницей.

Обе женщины узнали о беременности почти одновременно. Дэни, уже воспитавшая двоих детей, призналась, что не рассчитывала забеременеть в таком возрасте. Ребенок дочери станет ее первой внучкой.

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«Нечасто мама и дочь беременны одновременно — тем более от одного и того же мужчины — но мы иного и не хотели бы», — заявила Джейд.

Ранее сообщалось, что порномодель Бонни Блю, в начале января переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, опубликовала в соцсети несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность.

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