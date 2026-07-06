Телезвезда пожаловалась на вызывающую стыд и тошноту собственную привычку

Австралийская телезвезда Эбби Чатфилд пожаловалась на привычку срезать кутикулу до крови

Австралийская теле- и радиоведущая Эбби Чатфилд пожаловалась на собственную привычку, вызывающую у нее тошноту. Об этом она рассказала в интервью газете The Sydney Morning Herald.

«У меня есть отвратительная мания: когда я нервничаю, я так сильно срезаю кутикулу, что у меня начинает идти кровь. Я ненавижу свои руки, и мне стыдно за это, и меня тошнит», — ответила Чатфилд на вопрос о своей худшей привычке.

По словам телезвезды, ей также не нравится то, что она ночью подолгу сидит в телефоне. «В итоге я говорю вслух: "Так, хватит!" — и убираю мобильный в ящик», — добавила она.

Ранее сообщалось, что зрители британского реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!) раскритиковали гигиеническую привычку участника, стримера Ginge (настоящее имя Морган Бертвистл). Многие из них признались, что испытали приступ тошноты, когда увидели, как он пользуется дезодорантом.

Эбби Чатфилд была участницей седьмого сезона австралийского шоу «Холостяк» (The Bachelor). После съемок в проекте она стала ведущей романтического реалити-шоу FBoy Island Australia. Также некоторое время она вела шоу «Жаркие ночи с Эбби Чатфилд» (Hot Nights With Abbie Chatfield) на радиостанции Hit Network.