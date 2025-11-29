Интернет и СМИ
13:30, 30 ноября 2025

Гигиеническая привычка участника телешоу заставила зрителей испытать приступ тошноты

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Британский блогер и стример Ginge (настоящее имя — Морган Бертвистл), ставший участником экстремального реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!), возмутил зрителей своей привычкой, связанной с гигиеной. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире показали эпизод, в котором Бертвистл нанес дезодорант на футболку, а не на кожу. Сцена c необычной гигиенической привычкой блогера озадачила пользователей соцсети X, посмотревших выпуск. «Зачем Ginge мазал свою футболку дезодорантом?» — написал пользователь с ником SafSmiless, который сопроводил свое сообщение плачущим эмодзи.

«Наблюдая за тем, как Ginge наносит дезодорант на свою футболку, я радуюсь, что запах не научились передавать с экрана», — заявила комментатор под ником Onlygreenthings и добавила, что эпизод заставил ее испытать приступ тошноты. «Ginge нанес дезодорант на футболку? Это гениально», — посмеялся комментатор с ником Rndheadedmoron.

Ранее другая участница шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» Лиза Райли призналась, что случайно обмочилась во время одного из испытаний. Случившееся рассмешило зрителей программы, некоторые из них также похвалили телезвезду за искренность.

