20:58, 20 ноября 2025

Участница шоу обмочилась во время испытания с насекомыми и рассмешила зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Британская актриса, участница экстремального реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!) на канале ITV Лиза Райли случайно обмочилась во время одного из испытаний. Об этом сообщает Daily Mail.

Конфуз случился во время испытания, которое проходило в темной комнате с насекомыми. Райли подошла к другим участникам и призналась, что обмочилась от страха. «Я описалась. Я немного описалась. Это правда, я немного описалась», — сказала она.

Случившееся рассмешило зрителей программы. Некоторые из них похвалили участницу шоу за искренность. «Лиза описалась — я не могу!» — написала пользовательница с ником michellefowlers. «Лиза, кажется, гордится своим мочевым пузырем», — заявила другая участница обсуждения AngelaMcG100. «Обожаю, когда девочки никого из себя не строят в реалити-шоу», — высказалась комментатор под ником Ammyh1993.

Ранее сообщалось, что британская актриса, участница шоу «Звезды-предатели» (The Celebrity Traitors) на канале BBC One Селия Имри выпустила газы в эфире и прослыла легендой. Зрители пришли в восторг от непосредственности телезвезды.

