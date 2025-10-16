Участница шоу выпустила газы в эфире и прослыла легендой

Участница шоу «Звезды-предатели» Имри выпустила газы в эфире и прослыла легендой

Британская актриса, участница шоу «Звезды-предатели» (The Celebrity Traitors) на канале BBC One Селия Имри выпустила газы в эфире и прослыла легендой. Об этом сообщает Daily Mail.

Конфуз произошел в эфире шоу во время испытания, в котором участников заперли в хижине. Ведущая программы Клаудия Уинклман объясняла правила, когда Имри внезапно испортила воздух. «Я только что пукнула, Клаудия. Мне так жаль, это нервы», — оправдалась актриса. В результате другие участники начали смеяться.

Случившееся в эфире привлекло внимание и зрителей: они оставили в соцсети X комментарии, в которых восхитились непосредственностью актрисы. «Селия Имри только что пукнула на национальном телевидении, я обожаю это шоу», — признался пользователь под ником Mac__James. «Селия Имри, которая пукнула и сразу же призналась в этом, войдет в историю телевидения! Вот это легенда!» — написала beanz2809. Участница обсуждения с ником Hayley_Jeannine заявила, что актриса вела себя как королева.

Ранее другой участник «Звезд-предателей», Джо Уилкинсон, пожаловался, что продюсеры проекта перед съемками обыскивали его на предмет наркотиков. Он рассказал, что закатил им истерику, потому что не хотел показывать личные вещи.

Премьера «Звезд-предателей» состоялась на BBC One в начале октября. В эфире приглашенные звезды шоу-бизнеса участвуют в игре, похожей на «Мафию».