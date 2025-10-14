Комик закатил истерику из-за захотевших обыскать его на предмет наркотиков продюсеров шоу

Комик Джо Уилкинсон пожаловался, что его обыскивали на предмет наркотиков

Английский комик, участник шоу The Celebrity Traitors («Звезды-предатели») на канале BBC One Джо Уилкинсон пожаловался, что продюсеры проекта перед съемками обыскивали его на предмет наркотиков. Об этом он заявил в эфире своего подкаста, передает Daily Mail.

Уилкинсон рассказал, что съемки «Звезд-предателей» проходили в мае 2025 года в замке в Шотландии. По словам комика, когда он прибыл на площадку, то один из продюсеров шоу захотел обыскать его сумку на предмет наркотиков. Участник проекта отказался показывать личные вещи и закатил истерику.

В итоге к Уилкинсону вышли все продюсеры. «Я сказал им: "Вам придется мне поверить". Они ответили: "Ты сам на это подписался, придурок". И я сказал: "Ладно, продолжайте"», — вспомнил детали разговора с создателями шоу комик. Он добавил, что у него не нашли запрещенных веществ, поэтому вскоре он приступил к съемкам в проекте.

Ранее сообщалось, что двух участников популярного британского шоу Strictly Come Dancing («Танцы со звездами») заподозрили в употреблении наркотиков во время съемок. Канал «Би-би-си», на котором выходит проект, нанял юристов, чтобы расследовать обвинения.

Премьера «Звезд-предателей» состоялась на BBC One в начале октября. В эфире приглашенные звезды шоу-бизнеса участвуют в игре, похожей на «Мафию». Одни из них — «предатели» — должны работать сообща, чтобы убрать из шоу других участников и выиграть главный приз. Остальные игроки получают задание обнаружить и изгнать «предателей».