Участников популярного шоу обвинили в употреблении наркотиков во время съемок

Двух участников шоу Strictly Come Dancing заподозрили в употреблении наркотиков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: BBC

Британский телеканал «Би-би-си» начал расследование после того, как двух участников популярного шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) обвинили в употреблении наркотиков во время съемок. Об этом сообщает The Sun.

Имена участников, которых заподозрили в приеме запрещенных веществ на съемках, не называются. Одного из них также обвинили в злоупотреблении алкоголем во время работы над шоу.

Канал «Би-би-си», на котором выходят «Танцы со звездами», нанял юристов, чтобы расследовать обвинения. Если выяснится, что двое участников действительно употребляли наркотики и алкоголь на съемках, то им могут предложить пройти курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в США арестовали звезду реалити-шоу «Беременна в 16» (16 and Pregnant) Уитни Первис. Ей предъявили обвинение в хранении наркотиков с целью их распространения.

