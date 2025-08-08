Участников популярного шоу обвинили в употреблении наркотиков во время съемок

Двух участников шоу Strictly Come Dancing заподозрили в употреблении наркотиков

Британский телеканал «Би-би-си» начал расследование после того, как двух участников популярного шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) обвинили в употреблении наркотиков во время съемок. Об этом сообщает The Sun.

Имена участников, которых заподозрили в приеме запрещенных веществ на съемках, не называются. Одного из них также обвинили в злоупотреблении алкоголем во время работы над шоу.

Канал «Би-би-си», на котором выходят «Танцы со звездами», нанял юристов, чтобы расследовать обвинения. Если выяснится, что двое участников действительно употребляли наркотики и алкоголь на съемках, то им могут предложить пройти курс реабилитации.

