Звезду реалити-шоу «Беременна в 16» арестовали из-за наркотиков

Звезду шоу «Беременна в 16» Первис арестовали за распространение наркотиков

В США арестовали звезду американского реалити-шоу «Беременна в 16» (16 and Pregnant) Уитни Первис. Об этом стало известно порталу TMZ.

Первис арестовали в штате Джорджия по нескольким обвинениям, в том числе в хранении наркотиков с целью их распространения. Уточняется, что экс-участница реалити-шоу распространяла наркотическое вещество, которое привело к передозировке и летальному исходу у мужчины.

По данным издания, Первис и ранее подвергалась аресту. Телезвезду заключали под стражу из-за кражи в торговой точке и неуплаты алиментов.

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