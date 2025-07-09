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12:29, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу «Беременна в 16» арестовали из-за наркотиков

Звезду шоу «Беременна в 16» Первис арестовали за распространение наркотиков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @nurvispurvis_

В США арестовали звезду американского реалити-шоу «Беременна в 16» (16 and Pregnant) Уитни Первис. Об этом стало известно порталу TMZ.

Первис арестовали в штате Джорджия по нескольким обвинениям, в том числе в хранении наркотиков с целью их распространения. Уточняется, что экс-участница реалити-шоу распространяла наркотическое вещество, которое привело к передозировке и летальному исходу у мужчины.

По данным издания, Первис и ранее подвергалась аресту. Телезвезду заключали под стражу из-за кражи в торговой точке и неуплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярную блогершу и пауэрлифтера Стефани Коэн Магаричи, также известную как Стеф Коэн. Ее обвинили в домашнем насилии.

Перед этим стало известно, что суд в США вынес приговор TikTok-блогеру Вулфи Калетти, который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Его признали виновным в отравлении пищи.

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