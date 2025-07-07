Популярную блогершу арестовали за домашнее насилие

В США арестовали блогершу и пауэрлифтера Стеф Коэн за домашнее насилие

Популярную блогершу и пауэрлифтера Стефани Коэн Магаричи, также известную как Стеф Коэн, арестовали в США. Об этом стало известно порталу TMZ.

Уточняется, что спортсменку, на которую в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписано более одного миллиона пользователей, обвинили в домашнем насилии. Другие подробности не приводятся.

Известно, что ранее у Магаричи уже были проблемы с законом — в 2023 году ее арестовали по обвинению в публикации в сети чужих интимных фото.

Ранее сообщалось, что суд в США вынес приговор TikTok-блогеру Вулфи Калетти (настоящее имя — Чарльз Смит), который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Его признали виновным в отравлении пищи и лишили свободы на один год.