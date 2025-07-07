Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:28, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Популярную блогершу арестовали за домашнее насилие

В США арестовали блогершу и пауэрлифтера Стеф Коэн за домашнее насилие
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Miami Dade County Sheriff's Office

Популярную блогершу и пауэрлифтера Стефани Коэн Магаричи, также известную как Стеф Коэн, арестовали в США. Об этом стало известно порталу TMZ.

Уточняется, что спортсменку, на которую в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписано более одного миллиона пользователей, обвинили в домашнем насилии. Другие подробности не приводятся.

Известно, что ранее у Магаричи уже были проблемы с законом — в 2023 году ее арестовали по обвинению в публикации в сети чужих интимных фото.

Ранее сообщалось, что суд в США вынес приговор TikTok-блогеру Вулфи Калетти (настоящее имя — Чарльз Смит), который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Его признали виновным в отравлении пищи и лишили свободы на один год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

    Амурская тигрица родила тройню в России

    Кэти Перри отдохнула на яхте в бикини на фоне новостей о расставании

    Российский рынок акций упал

    Все аэропорты России вернулись к штатной работе

    Жирненький бобер решил построить плотину в российском городе и попал на видео

    Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

    Заключенного в тюрьму за секс с 17-летней девушкой в Дубае освободили

    ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

    Зеленский договорился о финансировании для восстановления Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости