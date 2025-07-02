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09:07, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Блогера посадили в тюрьму за опасный розыгрыш в супермаркете

TikTok-блогера Калетти приговорили к году тюрьмы за розыгрыш в супермаркете
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @wolfiekahletti / TikTok

Суд в США вынес приговор TikTok-блогеру Вулфи Калетти (настоящее имя — Чарльз Смит), который устроил опасный розыгрыш в супермаркете. Об этом сообщает The Daily Dot.

Блогера арестовали в декабре 2024 года после того, как он разместил в TikTok видео, где он распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине, — Калетти счел это розыгрышем. Ему предъявили обвинения в краже и в том, что он добавил яд в еду, которая продавалась в магазине.

В итоге Калетти признали виновным в отравлении пищи — его посадили в тюрьму на один год. Судья подчеркнул, что безрассудное поведение блогера, даже если оно публикуется под видом юмора, представляет реальную опасность для здоровья людей.

Ранее сообщалось о том, что американский блогер и боксер Джейк Пол, известный скандальными выходками, обматерил телеведущего Пирса Моргана во время интервью. Журналист со смехом отреагировал на произошедшее.

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