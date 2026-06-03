В российском регионе машина переехала ребенка на глазах у матери

В Ленобласти машина переехала ребенка на глазах у матери

В Выборгском районе Ленинградской области машина переехала ребенка во дворе на улице Советской на глазах у матери. Происшествие в российском регионе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Дорожный инспектор».

На представленных кадрах видно, как дети на велосипедах катаются возле дома. За ними приглядывают взрослые. Внезапно мальчик выезжает из-за припаркованных авто и попадает прямо под колеса. От неожиданности водитель дает по газам и протаскивает ребенка по асфальту. Мать мальчика с криками бежит за автомобилем.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

До этого стало известно, что в районе села Романовка в Бурятии 12-летний школьник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Как выяснили в региональной прокуратуре, мальчик на иномарке врезался в столб, в результате его действий пострадала девочка.