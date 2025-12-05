В российском регионе 12-летний школьник устроил ДТП с пострадавшими

В Бурятии 12-летний школьник на иномарке врезался в столб, пострадала девочка

В районе села Романовка в Бурятии 12-летний школьник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Как выяснили в региональной прокуратуре, мальчик на иномарке врезался в столб, в результате его действий пострадала девочка.

В ведомстве отметили, что несовершеннолетний управлял автомобилем Nissan Sylphy, в салоне в этот момент находились три школьника.

В результате ДТП 15-летняя девочка получила травмы, ее доставили в больницу.

Представители прокуратуры инициировали проверку после случившегося.

