14:53, 5 декабря 2025Россия

В российском регионе 12-летний школьник устроил ДТП с пострадавшими

В Бурятии 12-летний школьник на иномарке врезался в столб, пострадала девочка
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Республики Бурятия

В районе села Романовка в Бурятии 12-летний школьник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Как выяснили в региональной прокуратуре, мальчик на иномарке врезался в столб, в результате его действий пострадала девочка.

В ведомстве отметили, что несовершеннолетний управлял автомобилем Nissan Sylphy, в салоне в этот момент находились три школьника.

В результате ДТП 15-летняя девочка получила травмы, ее доставили в больницу.

Представители прокуратуры инициировали проверку после случившегося.

До этого сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда подростки на ВАЗ-2105 устроили аварию, двух несовершеннолетних не спасли.

Еще раньше в Москве 12-летний мальчик на машине врезался в дерево.

