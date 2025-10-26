Подросток в Москве врезался в дерево из-за педалей в машине

В Москве 12-летний мальчик на машине врезался в дерево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в Балакиревском переулке мальчик, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате происшествия пострадали он и его 15-летняя подруга. Оба получили различные травмы и были госпитализированы.

После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) подросток рассказал, что перепутал педали.

По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. Проверка осуществляется под контролем прокуратуры Центрального административного округа (ЦАО).

