18:42, 26 октября 2025

Подросток в Москве врезался в дерево из-за педалей в машине

В Москве 12-летний мальчик на машине врезался в дерево
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры г. Москвы

В Москве 12-летний мальчик на машине врезался в дерево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в Балакиревском переулке мальчик, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате происшествия пострадали он и его 15-летняя подруга. Оба получили различные травмы и были госпитализированы.

После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) подросток рассказал, что перепутал педали.

По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. Проверка осуществляется под контролем прокуратуры Центрального административного округа (ЦАО).

Ранее сообщалось, что россиянка на каршеринговом автомобиле наехала на инспектора ДПС.

