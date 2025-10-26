В Санкт-Петербурге россиянка на автомобиле наехала на инспектора ДПС

В Санкт-Петербурге россиянка на каршеринговом автомобиле наехала на инспектора ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Уточняется, что началось все с ДТП — 25 октября 44-летняя женщина на машине столкнулась с другим авто, за рулем которого был 49-летний водитель. Прибывшие на место сотрудники ДПС собирались оформить аварию и попросили одну из участниц происшествия припарковаться у обочины.

Россиянка подчинилась, но из-за волнения резко нажала не на ту педаль, задавив 46-летнего правоохранителя. Он в тяжелом состоянии в больнице. В отношении виновной составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, которое привело к нанесению вреда здоровью.

Ранее в Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора. ДТП произошло утром в воскресенье в Белогорском округе, на 20-м километре дороги «Подъезд к городу Благовещенск».