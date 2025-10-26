Россия
07:49, 26 октября 2025Россия

В российском регионе десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика

В Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Амурской области

В Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора. Об этом сообщили в госавтоинспекции российского региона.

ДТП произошло утром в воскресенье в Белогорском округе, на 20-м километре дороги «Подъезд к городу Благовещенск».

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позднее их число увеличилось. Водителя автобуса увезли в больницу, однако он не выжил. Пассажиры автобуса и водитель грузовика госпитализированы с травмами.

По информации областной прокуратуры, в автобусе находились 26 человек, в том числе ребенок. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все детали аварии.

Ранее в Самаре при ДТП с участием автобуса пострадали семь человек, включая четырех детей.

