В российском регионе десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика

В Приамурье десять человек пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика-рефрижератора. Об этом сообщили в госавтоинспекции российского региона.

ДТП произошло утром в воскресенье в Белогорском округе, на 20-м километре дороги «Подъезд к городу Благовещенск».

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позднее их число увеличилось. Водителя автобуса увезли в больницу, однако он не выжил. Пассажиры автобуса и водитель грузовика госпитализированы с травмами.

По информации областной прокуратуры, в автобусе находились 26 человек, в том числе ребенок. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все детали аварии.

