В российском городе четыре ребенка пострадали при ДТП с автобусом

В Самаре автобус столкнулся с легковушкой, пострадали четыре ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Самаре при ДТП с участием автобуса пострадали семь человек, включая четырех детей, заявили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по Самарской области.

По его данным, на перекрестке столкнулись столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП в автобусе пострадали четверо детей и один взрослый, в легковом автомобиле пострадали еще три человека.

В ГУ МВД по российскому региону добавили, что среди пострадавших погибших и с тяжелыми травмами нет.

Ранее сообщалось, что пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленинградской области.

