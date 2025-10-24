Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленобласти

Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

ДТП произошло в районе поселка Большая Ижора. В результате столкновения пострадали восемь пассажиров. По словам очевидцев, людей выкинуло из автобуса.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи.

