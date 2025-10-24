Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленобласти

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

ДТП произошло в районе поселка Большая Ижора. В результате столкновения пострадали восемь пассажиров. По словам очевидцев, людей выкинуло из автобуса.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи.

Ранее стало известно, что автобус с 16 пассажирами перевернулся на трассе ТюменьХанты-Мансийск, девять человек получили травмы, двоих спасти не удалось. Пострадавших пассажиров доставили в больницы.

