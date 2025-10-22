Россия
10:28, 22 октября 2025Россия

Автобус с 16 пассажирами перевернулся на российской трассе

Девять травмированы, двое не выжили в ДТП с автобусом на трассе под Тюменью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Югры»

Автобус с 16 пассажирами перевернулся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, девять человек получили травмы, двое не выжили в результате ДТП. О происшествии в российском регионе сообщил Telegram-канал Ural Mash.

На месте аварии под Тюменью начали работать сотрудники экстренных служб, полицейские и медики. Пострадавших пассажиров стали развозить по больницам.

До этого в ДТП с перевернувшимся автобусом, перевозившим 48 пассажиров в Амурской области, были травмированы иностранцы. По словам местных жителей, автобус принадлежит турецкой компании «Ямата», он перевозил работников.

Еще раньше четыре человека стали жертвами аварии в Краснодарском крае. Выжить не удалось в том числе двоим детям. Им было два и четыре года.

