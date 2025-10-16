Россия
В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать иностранцы

Ura.ru: Работники турецкой компании «Ямата» могли пострадать в ДТП в Приамурье
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с перевернувшимся автобусом, перевозившим 48 пассажиров в Амурской области, могли пострадать иностранцы. По словам местных жителей, автобус принадлежит турецкой компании «Ямата», он вез работников, передает Ura.ru.

«АО "Ямата" — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — заявили очевидцы.

Уточняется, что в результате аварии пострадало много человек. В районе ДТП собралась пробка, однако эта информация не подтверждена.

Ранее МВД опровергло информацию о 2 погибших в ДТП с автобусом в Приамурье. Причиной аварии назвали столкновение автобуса с легковым авто.

