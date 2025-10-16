Силовые структуры
02:57, 16 октября 2025Силовые структуры

Информация о погибших в ДТП с автобусом не подтвердилась

МВД опровергло информацию о 2 погибших в ДТП с автобусом в Амурской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Информация о двух погибших в ДТП с автобусом в Амурской области не подтвердилась. Данные опровергла пресс-служба регионального УМВД, их заявление приводит ТАСС.

«В настоящее время не подтверждаем информацию о двух погибших в ДТП. Автобус вез сотрудников строительного предприятия», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Свободненском районе Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами. на месте работали сотрудники дорожно-патрульной службы, а также следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский».

