Автобус с десятками пассажирами опрокинулся в российском регионе

УМВД: Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, два человека погибли

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, два человека погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по региону.

ДТП произошло в Свободненском районе Амурской области. Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, а также следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский».

«На место происшествия выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области», — говорится в публикации.

