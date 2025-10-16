Россия
Автобус с десятками пассажирами опрокинулся в российском регионе

УМВД: Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, два человека погибли
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, два человека погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по региону.

ДТП произошло в Свободненском районе Амурской области. Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, а также следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский».

«На место происшествия выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. Тогда пострадали три человека.

