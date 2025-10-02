Россия
12:16, 2 октября 2025

Машина скорой помощи столкнулась с электробусом в Москве

РЕН ТВ: Три человека пострадали в ДТП с участием скорой в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. В результате случившегося пострадали три человека, об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что от удара автомобиль неотложки перевернуло на бок. Информация о состоянии пострадавших сейчас уточняется.

По данным Msk1.ru, к месту происшествия прибыл вертолет санавиации, чтобы забрать пострадавших.

До этого сообщалось, что в районе Ясенево в Москве машина скорой помощи попала в ДТП, двоих медиков госпитализировали.

Еще раньше столичный водитель заблокировал проезд скорой помощи, в салоне которой находился пациент со сломанным позвоночником.

