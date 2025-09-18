Россия
15:05, 18 сентября 2025

В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

В Москве неизвестный заблокировал проезд скорой помощи с пациентом
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи, которая перевозила пациента со сломанным позвоночником. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Неизвестный припарковал иномарку перед воротами, на которых написано: «Машины не ставить».

Из-за него бригаде скорой помощи пришлось везти больных по улице через бордюры. У одного из пациентов был диагностирован перелом позвоночника. Улица, где произошел инцидент, не уточняется.

Ранее в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На Кутузовском проспекте скорую подрезал легковой автомобиль, после чего машина перевернулась

