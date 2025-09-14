Россия
В российском городе перевернулась машина скорой помощи

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулась карета скорой помощи
Екатерина Графская
Кадр: Telegram-канал 112

В столице произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На Кутузовском проспекте карету скорой подрезал легковой автомобиль, после чего машина перевернулась. Пострадали трое: водитель, фельдшер и 73-летняя пациентка, которую везли в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Для эвакуации пострадавших задействовали вертолет санавиации, который приземлился на проезжую часть проспекта.

Известно, что пожилая женщина уже находилась в тяжелом состоянии — ее перевозили в больницу с переломом шейки бедра. В результате аварии она получила еще одну травму — перелом плеча. Пострадавшую экстренно доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее в Москве произошло ДТП на Садовом кольце: нетрезвый водитель на скорости протаранил несколько автомобилей и врезался в ограждение. Мужчина пытался уйти от сотрудников ДПС, но потерял управление.

