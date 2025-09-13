Пьяный мужчина попытался скрыться от полиции и устроил ДТП в Подмосковье

В Люберцах пьяный мужчина попытался скрыться от полиции и устроил ДТП

В Московской области пьяный мужчина попытался скрыться от полиции и устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Люберцах. 37-летний мужчина решил скрыться от сотрудников ГАИ, однако в результате погони устроил массовую аварию. Сначала он влетел в несколько автомобилей, затем в веранду кафе с сидящими там людьми.

Полиция задержала водителя. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее в подмосковном Королеве реанимобиль скорой помощи протаранил стену магазина. На кадрах видно въехавший в павильон автомобиль экстренной службы. Характер повреждений транспортного средства рассмотреть невозможно.