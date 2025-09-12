Реанимобиль скорой помощи протаранил стену магазина в Подмосковье и попал на видео

В Королеве реанимобиль скорой помощи протаранил стену магазина

В подмосковном Королеве реанимобиль скорой помощи протаранил стену магазина. Место происшествия попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно въехавший в павильон автомобиль экстренной службы. Характер повреждений транспортного средства рассмотреть невозможно. Рядом стоит каталка, укрытая желтой тканью, силуэт под которой напоминает человеческий. Также запечатлены сотрудники экстренных служб.

Как выяснили авторы поста, ДТП произошло на Пионерской улице. Реанимобиль столкнулся с легковым автомобилем, после чего протаранил магазин. Информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь, «МК» отмечает в Telegram, что продавщица вышла из павильона за минуту до происшествия.

Ранее на Калужском шоссе в Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с Lexus и перевернулся. В результате пострадали три медработника.