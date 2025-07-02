В Москве машина скорой помощи перевернулась после столкновения с Lexus

В Москве машина скорой помощи столкнулась с Lexus и перевернулась

В Москве автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с Lexus. В аварии пострадали три человека, передает ТАСС.

ДТП произошло в районе дома №2 по Калужскому шоссе. «Машина скорой помощи столкнулась с Lexus и опрокинулась на бок», — сообщил источник издания в правоохранительных органах.

По информации агентства «Москва», пострадавшие — медики. Сотрудники Госавтоинспекции уже устанавливают обстоятельства произошедшего.

На опубликованных кадрах видно, что машину скорой отбросило к ограждению строительной площадки — у автомобиля выбило стекла и серьезно пострадал корпус. Иномарка также получила механические повреждения.

Ранее в Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием машин полиции и скорой помощи. Трое человек были доставлены в больницу, еще одного спасти не удалось.