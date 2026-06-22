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21:26, 22 июня 2026

Пять человек пострадали в результате смерча в российском регионе

Пять человек пострадали в результате смерча в Свердловской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал Shot

Пять человек пострадали в результате смерча в Свердловской области, сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что в российском регионе повреждены 12 частных домов и хирургический корпус центральной районной больницы.

«Троих пострадавших госпитализировали, еще двоим помощь оказали на месте. Экстренные службы продолжают работать на месте», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате стихийного бедствия были повреждены десятки домов и автомобилей, а также повалены деревья в Кушве, Новой Ляле и Верхней Туре Свердловской области.

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