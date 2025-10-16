Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:58, 16 октября 2025Силовые структуры

В МВД назвали причину ДТП с автобусом с 48 пассажирами в Приамурье

МВД: Причиной ДТП с автобусом с 48 людьми в Приамурье стало столкновение с авто
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в Свободненском районе Амурской области перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, сьало столкновение с легковым авто. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по российскому региону в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий», — уточняется в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с пассажирами из России попал в ДТП в горной местности в Абхазии. Один человек не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Центр по восстановлению сектора Газа начнет работу в ближайшее время

    Перед больницей нашли более сотни человеческих костей

    Жена Джастина Бибера обнажила грудь для журнала

    Девушка подняла штангу и опозорилась на весь спортзал

    Ученые предрекли наступающую на Земле катастрофу

    Россиянам назвали способ продлить себе праздники в ноябре

    Маломерная баржа опрокинулась в российском регионе

    Спасатели деблокировали одного из пострадавших после крупного ДТП в Приамурье

    Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости