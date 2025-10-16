В МВД назвали причину ДТП с автобусом с 48 пассажирами в Приамурье

Причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в Свободненском районе Амурской области перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, сьало столкновение с легковым авто. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по российскому региону в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий», — уточняется в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с пассажирами из России попал в ДТП в горной местности в Абхазии. Один человек не выжил.