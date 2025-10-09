Путешествия
Туристический автобус с пассажирами из России попал в ДТП в Абхазии

Туристы из Ставрополья попали в аварию с экскурсионным микроавтобусом в Абхазии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Туристический автобус с россиянами попал в аварию в горной местности Абхазии. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Как стало известно политическому деятелю, экскурсионный микроавтобус съехал с дороги. Среди пассажиров были туристы из Ставрополя. Один человек не выжил. С попавшими в ДТП работают медики. «Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы в медучреждение республики», — добавил Владимиров.

На данный момент Минздрав Ставропольского края взаимодействует с ведомствами Абхазии, чтобы получить полные данные о происшествии и списке путешественников.

Ранее десятки россиян пострадали во время ДТП в Абхазии. Инцидент произошел на тридцатом километре республиканской трассы в Гагрском районе.

