11:11, 10 октября 2025Россия

Четыре человека стали жертвами ДТП на российской трассе

Двое детей и двое взрослых стали жертвами ДТП в Краснодарском крае
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

Четыре человека стали жертвами ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Краснодар | Телетайп со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке трассы «Джубга — Сочи». Один из водителей допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Выжить не удалось в том числе двоим детям. Им было два и четыре года.

Ранее ДТП с четырьмя жертвами произошло в Ижевске. Помимо трех легковушек в нем участвовал автобус. На кадрах с места аварии видно одну из жертв, накрытую простыней.

