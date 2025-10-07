Россия
Рейсовый автобус с людьми попал в массовое смертельное ДТП в российском городе

МЧС: Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом и тремя машинами в Ижевске
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: МЧС России / ТАСС

В Ижевске четыре человека стали жертвами массового смертельного ДТП с участием трех машин и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту ПермьКазань. Об этом сообщило МЧС Удмуртской Республики в Telegram.

Как установило ведомство, авария произошла на пересечении улиц Удмуртская и Кирова. Предварительно, спасти не удалось водителя одного из легковых автомобилей и троих пешеходов. Других пострадавших в происшествии на данный момент нет.

МЧС также опубликовало кадры с места ДТП. На них видно одну из жертв аварии, укрытую простыней, в окружении обломков транспортных средств. Также запечатлен сильно поврежденный легковой автомобиль.

Ранее в Москве столкнулись скорая помощь и военный автобус. Последствия аварии сняли на видео. На кадрах видно, что автомобиль медиков в результате удара перевернулся. По словам очевидцев, сразу после ДТП сотрудникам медслужбы помогли выбраться прохожие и находившиеся в автобусе военнослужащие.

