Рейсовый автобус с людьми попал в массовое смертельное ДТП в российском городе

МЧС: Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом и тремя машинами в Ижевске

В Ижевске четыре человека стали жертвами массового смертельного ДТП с участием трех машин и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пермь — Казань. Об этом сообщило МЧС Удмуртской Республики в Telegram.

Как установило ведомство, авария произошла на пересечении улиц Удмуртская и Кирова. Предварительно, спасти не удалось водителя одного из легковых автомобилей и троих пешеходов. Других пострадавших в происшествии на данный момент нет.

МЧС также опубликовало кадры с места ДТП. На них видно одну из жертв аварии, укрытую простыней, в окружении обломков транспортных средств. Также запечатлен сильно поврежденный легковой автомобиль.

