Появилось видео с места столкновения скорой помощи и военного автобуса в Москве

«360» опубликовал видео с места ДТП со скорой помощью и автобусом в Москве

В сети появилось видео с места столкновения скорой помощи и военного автобуса в районе Замоскворечье в Москве. Ролик опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно опрокинувшийся на бок автомобиль скорой помощи, из которого медики достают свои вещи, и работающих рядом сотрудников экстренных служб. Военный автобус на запись не попал.

Предварительно, в ДТП пострадал водитель медицинской службы, его состояние не уточняется. По словам очевидицы, сразу после столкновения к перевернувшейся скорой подбежали прохожие и военные, которые начали помогать выбираться находившимся внутри врачам.

Ранее в Тверской области автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым Hyundai на федеральной трассе М-9 «Балтия». В результате пострадали оба водителя, пассажирка иномарки и два человека в машине медиков.