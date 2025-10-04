Россия
В российском регионе пять человек пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи

В Тверской области пять человек пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Тверской области

В Тверской области пять человек пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи, об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции российского региона.

ДТП произошло в Ржевском муниципальном округе на 229-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия», обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой Hyundai, травмы получили водители, пассажирка легкового автомобиля и два человека в скорой.

Ранее в Приморье автобус с детьми столкнулся с двумя большегрузами. Автобус следовал по трассе А-370 «Уссури» в сторону Хабаровска, когда в него сзади въехал не выдержавший дистанцию грузовик, вследствие чего автобус также столкнулся с едущей впереди фурой. Несовершеннолетним оказали медицинскую помощь.

