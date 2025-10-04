Россия
Автобус с детьми столкнулся с двумя большегрузами в российском регионе

Автобус с детьми столкнулся с двумя большегрузами в российском регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Отмечается, что авария произошла в Дальнереченске. Автобус следовал по трассе А-370 «Уссури» в сторону Хабаровска, когда в него сзади въехал не выдержавший дистанцию грузовик. Вследствие чего автобус также столкнулся с едущей впереди фурой.

Известно, что в момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние. Им была оказана медицинская помощь.

Ранее в октябре в российском регионе также произошло страшное ДТП с автомобилем Infiniti.

