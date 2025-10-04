Россия
09:58, 4 октября 2025

В российском регионе произошло страшное ДТП с Infiniti

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В российском регионе произошло страшное ДТП с автомобилем Infiniti. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, машина, следуя по Обводному шоссе в Тольятти ночью 4 октября, влетела в бетонные блоки. За рулем транспортного средства находился 23-летний мужчина. Также внутри оказались два пассажира — 2006 и 2009 годов рождения. Отмечается, что все они не выжили.

«В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре ДТП также произошло в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.

