17:24, 3 октября 2025Россия

В российском регионе произошла авария со смертельным исходом

Во Владимирской области произошла авария с пятью жертвами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Kia выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ», — говорится в сообщении.

Жертвами ДТП стали оба водителя, две пассажирки Kia, а также пассажир УАЗа. Еще двух человек направили в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе УМВД.

