11:34, 2 октября 2025Россия

«Газель» въехала в толпу россиян и попала на видео

«112»: «Газель» въехала в толпу в Астрахани, пострадали несколько человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

«Газель» въехала в толпу в Астрахани, пострадали несколько человек. Действия водителя в российском городе попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как фура резко сворачивает на тротуар. Несколько горожан от удара падают на асфальт. Как утверждает «112», одного из пешеходов госпитализировали. Предположительно, автомобиль Lada при повороте не уступил дорогу грузовику.

Местные водители отметили, что ДТП на этом перекрестке случаются из-за неудачного расположения светофора, сигналов которого не видно при повороте.

До этого сообщалось, что водитель, который в Санкт-Петербурге въехал в толпу, приехал в город из Дагестана. Тогда в результате случившегося пострадали три человека — два ребенка и женщина, их отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

