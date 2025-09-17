Россия
Появились подробности о въехавшем в толпу в Петербурге водителе

112: Въехавший в толпу в Петербурге водитель приехал из Дагестана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Водитель, который в Санкт-Петербурге въехал в толпу, приехал в город из Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Водитель Kia проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. После этого он потерял управление и вылетел на тротуар, где находилась толпа.

Предварительно, пострадали три человека — два ребенка и женщина, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Других данных о получивших травмы не приводится.

Авария в Санкт-Петербурге произошла в среду, 17 сентября. Черный Kia выехал на Муринскую дорогу со второстепенной Пейзажной улицы, после чего наехал на толпу. Момент аварии попал на видео,

