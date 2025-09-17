Россия
Россиянин после ДТП влетел в толпу пешеходов и попал на видео

В Ленобласти водитель после ДТП влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие
Анна Щербакова
В Мурино Ленинградской области водитель после ДТП влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».

На представленных кадрах видно, как автомобилист врезается в людей.

По сведениям «Мегаполиса», после случившегося в больнице оказались мать с дочкой пяти лет и 12-летний мальчик.

Очевидцы отметили, что черный Kia с дагестанскими номерами выехал на Муринскую дорогу со второстепенной Пейзажной улицы и получил удар в бок от красного авто.

До этого сообщалось, что водитель влетел в толпу пешеходов в Москве и скрылся с места ДТП.

Тогда двое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Спустя время автомобиль обнаружили столичные полицейские по месту проживания владельца в 1-м Сетуньском проезде.

