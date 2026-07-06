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09:03, 6 июля 2026Экономика

Wildberries добавит отметки на ИИ-контенте в отзывах

В приложении Wildberries появится помогающая распознавать ИИ-фото отметка
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Wildberries (WB) первым среди российских маркетплейсов начал тестировать новую функцию, которая поможет пользователям лучше понимать, насколько фото в отзывах отражают реальный вид товара. Об этом сообщили в пресс-службе WB (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В мобильном приложении маркетплейса появится отметка «Похоже на ИИ» для медиафайлов, в которых система обнаружила признаки обработки с помощью технологий искусственного интеллекта. Такой сигнал будет отображаться рядом с фотографией в отзыве, если алгоритмы выявят признаки существенного редактирования и следы генеративной обработки.

В то же время такая метка не означает, что отзыв является недостоверным, отметили в пресс-службе маркетплейса. Однако она поможет пользователям учитывать возможную обработку изображения при принятии решения о покупке. «Инструмент дает покупателю дополнительный контекст и поможет сделать выбор более осознанным», — констатировали в WB.

Осенью прошлого года маркетплейс сообщил еще об одном нововведении. В конце октября пользователям мобильного приложения WB стал доступен сервис «Клиентская примерка». С помощью инструмента клиенты смогут «примерить» и оценить одежду из товарной карточки прямо на собственной фотографии в приложении. Соответствующий фильтр появился в поиске.

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