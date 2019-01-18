В России выпустили кнопочный телефон в честь Рюрика

Российский бренд люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон», посвященный викингам: родоначальнику княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси и датскому воину Рагнару Лодброку. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Корпус телефона представляет собой вытянутый шестиугольник, по форме напоминающий очертания меча. Он изготовлен из титана, карбона и сапфирового стекла Gorilla Glass, а также дополнен элементами из кожи и белого золота. Задняя панель и центральная кнопка устройства украшены короной.

Фото: Caviar

Телефон функционирует на базе модели Nokia 6500 и операционной системы Nokia S40 5th Edition.

Цена Tsar-телефона — от 179 тысяч рублей.

В октябре 2018 года, накануне боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в UFC, Caviar выпустил линию мужских iPhone XS и iPhone XS Max под названием «Титаны силы». Корпусы смартфонов изготовлены из ударопрочного закаленного титана и украшены объемными изображениями бойцов и их символов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!